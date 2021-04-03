وسائل إعلام: ابن المستشار الألماني الأسبق يرفع دعوى ضد وزير الصحة الألماني

أفادت صحفية "Bild" بأن فالتر كول، ابن المستشار الألماني الأسبق، الراحل هلموت كول، رفع دعوى ضد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، بسبب فاتورة غير مدفوعة لتوريد أقنعة الوجه الطبية.

وكتبت الصحيفة أن الدعوى تم رفعها في مدينة بون الألمانية، مضيفة أن الحديث يدور عن مبلغ يقدر بحوالي 5,5 مليون يورو.

وأضافت أن شركة " Kohl Consult" التابعة لوالتر كول شاركت في ربيع عام 2020 في المناقصة التي أجرتها وزارة الصحة الألمانية، وتلقت طلبا لتوريد مليون قناع من طراز "FFP2" بسعر 4,5 يورو للقناع الواحد. لكن الوزارة في نهاية الأمر لم تدفع للشركة فاتورة الأقنعة.

وقال والتر كول أن وزارة الصحة التي يترأسها شبان أعلنت بشكل مفاجئ أن الأقنعة لم تكن مقاومة للماء، بالرغم من عدم تحديد هذا الشرط في العقد.

ونقلت الصحيفة عن تصريح لكول: "لا أفهم لماذا ينتهك ينس شبان ووزارته الاتفاقات الخاصة. لكن يبدو أن مبدأ ضرورة مراعاة الاتفاق لا يعنيهما".

وأشارت إلى أن شروط العقد كانت تقضي بضرورة دفع مبلغه خلال أسبوع واحد بعد توريد الأقنعة.

ونقلت الصحيفة عن تصريح لممثل وزارة الصحة الألمانية بهذا الشأن: "إننا لا نعلق على تفاصيل المحاكمة المستمرة".

المصدر: نوفوستي