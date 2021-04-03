دبلوماسي أمريكي سابق متهم بتلقي أموال من صينيين للعب القمار

قالت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت اتهامات للدبلوماسي الأمريكي السابق، بول مايكل جورتين، بإخفاء معلومات حول العلاقات المالية مع مواطنين صينيين.

وبحسب الوزارة، تم توجيه التهمة ضد جورتين البالغ من العمر 40 عاما، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية عمل في أوقات مختلفة في بعثات دبلوماسية بشنغهاي وإسلام أباد، وأخفى معلومات مهمة أثناء فحص للوصول إلى العمل بمعلومات سرية، واعتقل في 29 مارس من قبل هيئة محلفين اتحادية في المنطقة.

ويقول المحققون إنه لم يكشف عن قرض بقيمة 225 ألف دولار حصل عليه من مواطنين صينيين لتغطية ديونه في الكازينو. بالإضافة إلى ذلك، لم يكشف جورتين عن علاقة شخصية له مع مواطن صيني، ساعده في الحصول على تأشيرة دخول أمريكية في القنصلية الأمريكية في شنغهاي، حسبما جاء في الوثيقة.

ولم يتم الإبلاغ عن نوع العقوبة التي قد يواجهها الدبلوماسي السابق.

المصدر: نوفوستي