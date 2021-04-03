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فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"

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فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح
Reuters POOL
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أعلنت الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية عن رصدها حالتين جديدتين للوفاة بسبب التجلط الدموي لدى شخصين تلقيا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وأشار تقرير للوكالة إلى أنها رصدت خلال الفترة بين 19 و25 مارس الماضي 3 حالات للتجلط الدموي بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، نتجت عنها حالتا وفاة.

ومنذ بداية حملة التطعيم في فرنسا تم رصد 12 حالة للتجلط الدموي، أسفرت عن 4 وفيات.

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يذكر أن عددا من الدول، معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية، وبعد إجرائها دراسات إضافية، لم ترصد أي صلة مباشرة بين تلك الحالات واللقاح.

واستؤنف استخدام اللقاح بشكل عام في معظم الدول، بينما أبقت دول معينة على بعض القيود على استخدام "أسترازينيكا".

المصدر: "نوفوستي"

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