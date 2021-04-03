إيطاليا.. تصاعد الاحتجاجات الرافضة للتجسس على هواتف الصحفيين

احتج صحفيون ومشرعون إيطاليون، يوم الجمعة، بعد تقرير كشف أن محققين تنصتوا على مكالمات هاتفية أجراها صحفيون.

وذكرت صحيفة "دوماني" الإيطالية أن من بين المحادثات التي اعترضها المحققون قبل بضع سنوات مكالمات صحفيين من وسائل إعلام إيطالية كاثوليكية وعلمانية ومحطة تلفزيون "راي" الحكومية.

ويعود التحقيق إلى سنوات قليلة مضت عندما كان مسؤولون سابقون في الحكومة الإيطالية يتخذون إجراءات صارمة ضد السفن الإنسانية التي كانت تنقذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وشجب "الاتحاد الإيطالي للصحفيين" التنصت على المكالمات الهاتفية، وطالب بمعرفة الجهة التي أصدرت أوامر بذلك.

وأضاف الاتحاد أنه إذا كان الهدف من التنصت هو الكشف عن مصادر المراسلين، فإن الحقوق المهنية للصحفيين قد انتهكت.

وأوردت صحيفة "دوماني" أن مئات الصفحات من نصوص المحادثات الهاتفية هي جزء من تحقيق حول أنشطة مجموعات الإنقاذ الإنسانية، يقوده الادعاء العام في صقلية.

المصدر: "أسوشيتد برس"