ميليشيا في إفريقيا الوسطى تعلن وفاة قائدها متأثرا بإصابته

قالت ميليشيا في جمهورية إفريقيا الوسطى إن قائدها الذي تدرجه الولايات المتحدة والأمم المتحدة في القائمة السوداء بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان توفي متأثرا بجروح أصيب بها في نوفمبر.

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وجاء في بيان وقعه "الجنرال بوبو" الذي وصف نفسه بأنه القائد الجديد لجماعة "العودة والاستصلاح وإعادة التأهيل" المسلحة، إن قائد الجماعة صديقي عباس توفي يوم 25 مارس في مركز طبي في كامباكوتا التي تبعد نحو 320 كيلومترا شمالي العاصمة بانجي.

يذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى غارقة في العنف منذ استيلاء ائتلاف متمردين معظمهم من شمال البلاد ويغلب عليه المسلمون يعرف باسم سيليكا أو "التحالف" على السلطة في مارس عام 2013.

المصدر: "رويترز"