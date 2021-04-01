بايدن يمدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بالوضع الأمني في الصومال

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع أمرا بتمديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الصومال لمدة عام آخر على الأقل، والتي وافق عليها سابقا الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب.

وقال بايدن يوم الخميس إن "الوضع فيما يتعلق بالصومال لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة... لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 12 أبريل 2010 والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ وفي 20 يوليو 2012 يجب أن تستمر سارية المفعول إلى ما بعد 12 أبريل 2021".

ولفت بايدن إلى أنه بناء على ذلك، سيبقي الأمر التنفيذي السابق (13556) ساري المفعول للأشهر الـ12 المقبلة.

وفي أحدث مثال على العنف المستمر في الصومال، لقي ما لا يقل عن خمسة مدنيين مصرعهم نتيجة هجوم بسيارة مفخخة استهدف مسؤولا في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الاثنين.

المصدر: وكالات