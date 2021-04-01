هيئة طبية: مشكلات إمدادات اللقاح من الهند قد تكون كارثية على القارة الإفريقية

حذر مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، من أن القارة قد لا تحقق أهدافها بالتلقيح ضد فيروس كورونا إذا استمر التأخير في الإمدادات من شركة هندية رئيسية مصنعة.

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وقال مدير المركز الدكتور جون نكنغاسونغ، في مؤتمر صحفي، إن "المسؤولين يأملون في أن تكون مشكلات معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح مؤقتة، وإلا ستؤثر بالتأكيد على قدرتنا على التلقيح باستمرار".

وأضاف: "أريد وآمل أن يكون ذلك تأخيرا، وليس حظرا لأن عواقب ذلك قد تكون كارثية".

وتلقت دول إفريقية أكثر من نصف 29.1 مليون جرعة لقاح حتى الآن جاءت من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى ضمان حصول البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على اللقاحات.

واعتمدت "كوفاكس" إلى حد بعيد على توزيع لقاح "أسترازينيكا"، لأنه أرخص ولا يتطلب سوى إجراءات تبريد عادية.

لكن معهد سيروم في الهند أعلن مؤخرا أن ما يصل إلى 90 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، المخصصة لـ"كوفاكس" في جميع أنحاء العالم، ستتأخر حتى نهاية أبريل، في حين تكافح الحكومة الهندية مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

المصدر: AP