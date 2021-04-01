الناتو ينفي ما ورد في تصريح لافروف حول غياب الاتصالات العسكرية بين الحلف وروسيا

أفاد المركز الصحفي لحلف الناتو أن ممثلي القيادة العسكرية للحلف اتصلوا بشكل متكرر بزملائهم الروس عام 2020.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول رفض الناتو بحث إجراءات الثقة العسكرية بين الجانبين، قال ممثل للحلف: " كان قائد القوات المسلحة الموحدة لحلف الناتو في أوروبا الجنرال، تود وولترز، قد تحدث عدة مرات خلال العام الماضي مع رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف. كما أن رئيس اللجنة العسكرية للناتو المارشال ستيوارت بيتش كان يتصل به أيضا".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن خلال خطاب ألقاه في اجتماع منتدى "فالداي" أن "الناتو يرفض بشكل قاطع مناقشة إجراءات الثقة العسكرية" التي تقترحها روسيا. وذكر لافروف من جديد أن روسيا لا تتخلى عن العمل في إطار مجلس روسيا-حلف الناتو.

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، عبر سابقا في جلسة مجلس الحلف على مستوى وزراء الخارجية عن أسفه من أن روسيا، على حد قوله، "لم "ترد إيجابا" في السنوات الأخيرة على اقتراحات الحلف حول إجراء اجتماعت مجلس روسيا-حلف الناتو، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحلف لا يزال مفتوحا للحوار وسيواصل دعوة روسيا للمشاركة في هذه الاجتماعات.

المصدر: نوفوستي