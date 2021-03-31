لافروف: الناتو يرفض مناقشة إجراءات الثقة العسكرية مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الناتو يرفض مناقشة إجراءات الثقة العسكرية التي اقترحتها روسيا.

وأضاف لافروف، في جلسة لنادي "فالداي": "يرفض أعضاء الناتو رفضا قاطعا، حتى مناقشة إجراءات بناء الثقة العسكرية التي اقترحناها. بما في ذلك الاقتراح الذي يدعو إلى إبعاد المناورات والتدريبات عن خط التماس، إلى مسافة متفق عليها، وذلك بهدف الاتفاق على المسافة القصوى لحركة الطائرات".

وذكر لافروف، من جديد، بأن روسيا لا ترفض العمل في إطار "مجلس روسيا – الناتو".

المصدر: نوفوستي