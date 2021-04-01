بلينكن: الصين تستمر في تفكيك دعائم الحكم الذاتي لهونغ كونغ

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي، ما يعني أنها لا تستحق معاملة خاصة من الولايات المتحدة.

وفي إخطار أرسل إلى الكونغرس، قال بلينكن إن "الصين واصلت تفكيك الحكم الذاتي لهونغ كونغ".

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وأضاف أن "المستعمرة البريطانية السابقة لا تضمن التجارة الأمريكية والامتيازات المالية التي تمتعت بها عند عودتها إلى السيادة الصينية عام 1979، وحينما تعهدت بكين بأنها ستمنحها درجة عالية من الحكم الذاتي لمدة 50 عاما".

المصدر: "أسوشيتد برس"