 
مباشر

بلينكن: الصين تستمر في تفكيك دعائم الحكم الذاتي لهونغ كونغ

أخبار العالم

بلينكن: الصين تستمر في تفكيك دعائم الحكم الذاتي لهونغ كونغ
Reuters
وزيرالخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3a5

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي، ما يعني أنها لا تستحق معاملة خاصة من الولايات المتحدة.

وفي إخطار أرسل إلى الكونغرس، قال بلينكن إن "الصين واصلت تفكيك الحكم الذاتي لهونغ كونغ".

إقرأ المزيد
الصين تفرض تعديلات جذرية على نظام التمثيل البرلماني لهونغ كونغ
الصين تفرض تعديلات جذرية على نظام التمثيل البرلماني لهونغ كونغ

وأضاف أن "المستعمرة البريطانية السابقة لا تضمن التجارة الأمريكية والامتيازات المالية التي تمتعت بها عند عودتها إلى السيادة الصينية عام 1979، وحينما تعهدت بكين بأنها ستمنحها درجة عالية من الحكم الذاتي لمدة 50 عاما".

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا