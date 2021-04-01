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إيطاليا تلزم جميع العاملين في قطاع الصحة بلقاح كورونا

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إيطاليا تلزم جميع العاملين في قطاع الصحة بلقاح كورونا
Reuters
إيطاليا تلزم جميع العاملين في قطاع الصحة بالحصول على لقاح كورونا
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أعلنت الحكومة الإيطالية أن على جميع العاملين بقطاع الصحة في البلاد تلقي لقاح كورونا، في خطوة لحماية المرضى والتصدي للداعين لعدم أخذ اللقاح.

وفي إيطاليا حركة قوية مناهضة للتطعيم.

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وأثار اكتشاف بؤر للفيروس في المستشفيات بعد رفض العاملين فيها الحصول على اللقاح غضبا واسعا في بلد سجل أكثر من 109 آلاف حالة وفاة جراء المرض، لكن منتقدي الحكومة أثاروا التساؤلات حول مدى شرعية إرغام بعض فئات العاملين فقط دون غيرهم بالتطعيم.

وجاء في قرار صدر يوم الأربعاء وأقرته حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي أن العاملين بقطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة "يتعين عليهم الحصول على اللقاح"، وهدد القرار من يرفض التطعيم بالوقف عن العمل دون أجر حتى نهاية العام.

وقالت الحكومة: "الهدف من هذا الإجراء هو توفير الحماية قدر الإمكان للأطقم الطبية ومساعديهم الذين يعملون في بيئة تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة".

وتعهدت إيطاليا بالوصول إلى تطعيم 500 ألف شخص يوميا في أبريل من نحو 230 ألفا حاليا، وتعطلت حملة التطعيم في البلاد بسبب تأخير في إمدادات اللقاح مثلما حدث في دول أوروبية أخرى.

المصدر: رويترز

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