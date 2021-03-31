حكومة إسرائيل من دون وزير للعدل

بدءا من يوم غد ستكون الحكومة الإسرائيلية بدون وزير للعدل بعد عدم تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرا لشغل هذا المنصب رغم اعتراض بيني غانتس وإلغاء جلسة الحكومة الأسبوع الماضي.

هذا وتسلم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الكنيست 2021، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية والمديرة العامة للجنة وأعضاء رئاسة اللجنة.

وبحسب القناة الاسرائيلية الـ12 فإن نتنياهو مصمم على تشكيل حكومة، ويأمل بأن تعتمد على "منشقين" يأتون اليه من حزب "تكفا حداشا" أو "أزرق أبيض"، كما أنه "معني جدا" بالتعاون مع "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، ويعتزم إقناع شركائه في اليمين بالموافقة على ذلك.

المصدر: RT