الكرملين يكشف تفاصيل الحديث بين بوتين وميركل وماكرون

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، لم تكن بديلا لرباعية النورمادي.

وذكر بيسكوف، للصحفيين اليوم، أن مجموعة الموضوعات التي تم بحثها خلال المحادثات التي جرت عن بعد، كانت أوسع بكثير من أوكرانيا، على الرغم من مناقشة الوضع في هذه الدولة، بالتفصيل.

ونوه بيسكوف، بأنه لم يتم تحديد أية "خطوط حمراء" خاصة بدونباس خلال المحادثات، لأن هذه الخطوط معروفة، لذلك دار الحديث فقط عن عدم وجود بديل لتنفيذ اتفاقات مينسك.

المصدر: نوفوستي