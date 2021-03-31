نائب سويدي يطرح على البرلمان مسألة شراء اللقاحات الروسية ضد كورونا

طرح النائب في البرلمان السويدي، ماتس نوردبيرغ، مسألة احتمال شراء بلاده اللقاحات ضد كورونا من روسيا والصين.

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ونقلت قناة "RT" عن نوردبيرغ أنه وجه طلبا إلى وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أشار فيه إلى أن السويد لا تزال تواجه نقصا في عدد اللقاحات ضد كورونا. وأضاف البرلماني في طلبه: "هل ترى الوزيرة... أنه يجب على السويد أن تحقق عن طريق الاتصالات المباشرة مع روسيا و/أو الصين وصولها إلى اللقاحات الإضافية من هاتين الدولتين بعد الموافقة الرسمية على هذه اللقاحات أو الموافقة على استخدامها في حالات الطوارئ؟".

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أكثر من 50 دولة يقطنها أكثر من 1,4 مليار شخص.

المصدر: نوفوستي