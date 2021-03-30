كورونا.. السويد تسعى إلى تأجيل تخفيف القيود

قالت وكالة الصحة السويدية اليوم، إنها طلبت من الحكومة تأجيل تخفيف مزمع لبعض القيود بهدف إبطاء انتشار كوفيد -19 بنحو شهر في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من تفشي الفيروس.

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واقترحت الوكالة في وقت سابق رفع بعض القيود، مثل الحد من عدد زوار المتنزهات الترفيهية والحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم لثمانية أشخاص فقط، اعتبارا من 11 أبريل.

وقالت وكالة الصحة السويدية في بيان "انتشار كوفيد -19 يتسارع مع زيادة العبء على الرعاية الصحية نتيجة لذلك".

وأضافت "لذا تقترح وكالة الصحة العامة السويدية تأجيل موعد فتح بعض الأنشطة حتى 3 مايو، بشرط أن يتحسن وضع العدوى".

واعتمدت السويد في الغالب على الإجراءات الطوعية لإبطاء الوباء، لكنها زادت القيود تدريجيا بعد أن تسارعت وتيرة العدوى في نهاية العام الماضي.

المصدر: رويترز