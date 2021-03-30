الولايات المتحدة تسحب دبلوماسييها غير الأساسيين من ميانمار

وجهت الخارجية الأمريكية بسحب الكوادر غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من ميانمار، خوفا على سلامتهم وسط استمرار الاضطرابات في البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن السفارة في ميانمار ستبقى مفتوحة، لكنها ستستمر بتقديم خدمت قنصلية محدودة للمواطنين الأمريكيين وطالبي التأشيرات من السكان المحليين.

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وجددت الخارجية الأمريكية تحذيرالمواطنين من السفر إلى ميانمار على خلفية الاضطرابات والعنف وانتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك على خلفية التقارير عن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على استيلاء العسكريين عل السلطة في 1 فبراير، وإدانة واشنطن للعنف ضد المتظاهرين.

المصدر: سي إن إن