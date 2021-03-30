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ظريف لبايدن: حكومتكم تمضي على نهج ترامب

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ظريف لبايدن: حكومتكم تمضي على نهج ترامب
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إدارة الرئيس جو بايدن، تواصل نهج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتسعى لاستخدام "الحظر اللاقانوني" أداة لها.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال ظريف: "المثير للسخرية والأسف أن تطالب وزارة الخارجية الأمريكية إيران، بالالتزام بالاتفاق الذي انسحب منه ترامب".

وأضاف، مخاطبا الرئيس الأمريكي: "يا سيد بايدن! إن حكومتكم تواصل المضي على ذات النهج الذي سلكه ترامب، وتحاول استخدام الحظر اللاقانوني بمثابة أداة لها".

وتابع: "لقد حان وقت التخلي عن هذه العادة السيئة".

وأرفق ظريف تغريدته بتصريح لبايدن أطلقه عام 2019.

المصدر: "إرنا" + RT

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