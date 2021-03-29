الهنود يحتشدون في احتفالات مهرجان الألوان رغم قيود فيروس كورونا (صور)

نثر الهندوس مساحيق ملونة ورشوا المياه باحتفالات ضخمة في مهرجان الألوان "هولي" اليوم، على الرغم من فرض العديد من الولايات الهندية قيودا على التجمعات لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

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ويوافق مهرجان الألوان قدوم الربيع ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في جميع أنحاء الهند ذات الأغلبية الهندوسية.

وفي معظم السنوات، يقوم الملايين من المواطنين بنثر المساحيق الملونة على بعضهم البعض في الاحتفالات التي تقام في الهواء الطلق.

لكن للعام الثاني على التوالي، تم تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم لتجنب تحويل الاحتفالات إلى أحداث ينتشر فيها الفيروس بسرعة فائقة وسط موجة التفشي الأخيرة.

وتجاوزت الإصابات المؤكدة في الهند 60 ألف حالة يوميا خلال الأسبوع الماضي من مستوى منخفض بلغ حوالي 10 آلاف حالة في فبراير.

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اليوم الاثنين، أبلغت وزارة الصحة عن 68020 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أكتوبر من العام الماضي. ورفع هذا الرقم العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى أكثر من 12 مليونا.

وارتفعت الوفيات اليومية بمقدار 291 حالة وتسبب الفيروس حتى الآن في وفاة 161843 شخصا في البلاد.

المصدر: AP