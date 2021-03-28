الأمم المتحدة تفاوض الصين على دخول شينجيانغ دون قيود

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة تجري مفاوضات جادة مع الصين من أجل دخول منطقة شينجيانغ دون قيود للتحقق من التقارير التي تفيد بتعرض مسلمي الأيغور للاضطهاد.

وأفاد غوتيريش في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) اليوم الأحد، بأن زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت "يجري التفاوض بشأنها في الوقت الحاضر بين مكتب المفوضة السامية والسلطات الصينية".

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وأضاف: "آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق قريبا وأن تتمكن مفوضة حقوق الإنسان من زيارة الصين دون قيود".

وقالت ميشيل باشيليت الشهر الماضي، إن التقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري في شينجيانغ تتطلب تقييما شاملا ومستقلا.

وأعلنت باشيليت في فبراير بدء محادثات حول تنظيم زيارة إلى الصين لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وعبر ناشطون عن شكوكهم من أن تؤتي الزيارة إلى الصين بثمارها أو أن تكون بلا قيود.

وتنفي الحكومة الصينية إساءة المعاملة وتقول إن المنتمين لجميع المجموعات العرقية في شينجيانغ ومنطقة التبت يتمتعون بحريات واسعة النطاق.

المصدر: رويترز