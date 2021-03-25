 
مباشر

الصين تفرض عقوبات على بريطانيا بسبب "الأكاذيب" حول شينجيانغ

أخبار العالم

الصين تفرض عقوبات على بريطانيا بسبب
Reuters POOL New
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1nz

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على بريطانيا، ردا على عقوبات لندن ضد بكين بسبب وضع الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا، متهمة إياهم بنشر "الأكاذيب والتضليل" بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ.

ويحظر على الجهات الصينية التعامل مع الجهات البريطانية المشمولة بالعقوبات، كما يحظر على البريطانيين المشمولين بها دخول الأراضي الصينية أو ممارسة الأعمال عليها.

وأضافت الخارجية أن "الصين بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات" تجاه المملكة المتحدة.

إقرأ المزيد
البرلمان الأوروبي: العقوبات الصينية لن تبقى دون رد
البرلمان الأوروبي: العقوبات الصينية لن تبقى دون رد

يذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين وكيانات صينية، بتهمة "انتهاك حقوق الأيغور والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ".

وقالت بكين إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، وردت على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من البرلمانيين والساسة والباحثين في بعض الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا