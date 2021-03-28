صحيفة: اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على التطعيم لتعزيز السفر
Sputnik
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ذكرت صحيفة نيكي اليابانية يوم السبت أن اليابان تجهز لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.
وبهذه الخطوة تنضم اليابان إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة تهدف إلى تعزيز السفر الدولي.
وقال التقرير إن الشهادة ستدار على تطبيق بالهاتف المحمول مما يتيح لحاملها إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب الطائرة أو النزول في الفنادق.
المصدر: رويترز