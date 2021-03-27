زعيم المعارضة التركية: الانتخابات المبكرة قد تجرى الخريف المقبل

أكد رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، أن بلاده قد تشهد انتخابات مبكرة في خريف هذا العام.

وقال في مقابلة مع قناة FOX TV المحلية، إن "النظام الحاكم بات غير قادر على الإدارة، وبالتالي فإنه مضطر لإجراء انتخابات مبكرة، على الأرجح ستكون في الخريف".

وأضاف: "حال الشعب التركي أصبح صعبا هو الآخر، كما أن البلاد باتت في أزمات مع العالم كله".

وحول الدعوى القضائية المرفوعة لحظر الحزب الكردي، أكد كيليتشدار أوغلو أنه "ليس من الصواب إغلاق الأحزاب السياسية.. لا نريد إغلاق الأحزاب الأخرى.. يريدون إجبار الحزب على الإغلاق، لماذا تفعل هذا بالقوة؟".

وأشار إلى أن "ما يشاع حول التغيير الوزاري المرتقب في حكومة أردوغان غير مهم، فالحكومة هي حكومة الرجل الواحد، ولا يجب تحميل الوزراء الذنوب، لأنهم يفعلون ما يمليه عليهم نظام الرجل الواحد".

المصدر: "زمان التركية"