زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب اليابان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل جزيرة مياكو اليابانية بمحافظة أوكيناوا.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد حوالي 147 كيلومترا شمال مدينة هيرارا".

وأضافت: "مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 153 كيلومترا"، فيما لم ترد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.

وسجلت في وقت سابق هزة بقوة 4.7 درجة في المحيط الهادئ على بعد 189 كيلومترا من الساحل الشرقي لكامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: RT