جرحى بزلزال قوته 7.2 درجة ضرب شمال شرق اليابان

أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح جراء زلزال بلغت قوته 7.2 درجة وقع اليوم في شمال شرق اليابان.

وقالت قناة NHK التلفزيونية يوم السبت، إن جميع المتضررين من سكان محافظة مياجي.

ضرب زلزال شمال شرق اليابان اليوم السبت وأصاب مناطق كانت قد دُمرت في كارثة 2011 ، وتسبب كذلك في تسونامي بارتفاع متر وهز المباني.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 6:26 مساء وبلغت قوته 7.2 درجة، وكان مركزه على عمق 60 كيلومترا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعد أن حذرت الجمهور من الاقتراب من الشاطئ إنه تم رفع جميع التحذيرات من تسونامي بعد حوالي ساعة.

وقالت شركة طوكيو إلكتريك باور إنها لم تجد أي مشكلات في محطة فوكوشيما دايتشي التي حطمها الزلزال الهائل في مارس آذار 2011 مما أدى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي. وقال متحدث إنه لا توجد مشكلات في منشأة دايني القريبة التابعة للشركة.

وقالت الهيئة المنظمة للمحطات النووية في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لا توجد مشكلات في المحطة النووية أوناجاوا التابعة لشركة توهوكو إلكتريك باور.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خدمة "القطار الرصاصة" توهوكو شينكانسين أوقفت.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الزلزال تسبب في قطع الكهرباء عن نحو 200 أسرة في مدينة كوريهارا في مقاطعة مياجي.

وعلى بعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب من مركز الزلزال، شعر سكان طوكيو بالهزة الأرضية.

المصدر: وكالات