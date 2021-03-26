عمران خان يواجه انتقادات بعد عقد اجتماع رغم إصابته بكورونا

واجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان انتقادات واسعة النطاق لعقد اجتماع بحضور شخصي مع مساعديه بعد 5 أيام من ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19.

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يأتي ذلك بينما أعلنت باكستان أمس الخميس عن تسجيل أعلى عدد إصابات يومية منذ ذروة الموجة الأولى من الجائحة في يونيو العام الماضي.

وكشفت بيانات معلنة أمس أن باكستان سجلت 4368 إصابة و63 وفاة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 654356 وحصيلة الوفيات إلى 14091.

وعلى الرغم من أن الحكومة تشدد على أن عدم التزام المواطنين بقيود مكافحة الجائحة هو السبب في زيادة الحالات، فإن خان ظهر في صور يوم الأربعاء خلال اجتماع مع مساعديه في مقره.

ووضع خان وبقية الحاضرين كمامات وجلسوا في مكان مغلق في منزل رئيس الوزراء.

وأعلن عن إصابة خان (68 عاما) وزوجته بفيروس كورونا في 20 مارس.

وانتشرت انتقادات واسعة النطاق لخان على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن باكستان تكافح لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وأن اجتماع رئيس الوزراء يضرب مثلا سيئا على هذا.

المصدر: رويترز