بايدن: نعتزم العمل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص روسيا والصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمجلس الأوروبي، إنه يعتزم العمل مع الاتحاد الأوروبي، في مجال التعامل مع روسيا الصين، وكذلك في مجال بعض القضايا الإقليمية الأخرى.

وذكر البيت الأبيض، في بيان عقب جلسة للمجلس الأوروبي، شارك فيها الرئيس الأمريكي، أن بايدن أعرب عن رغبته في العمل لتحقيق المصالح المشتركة في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك تجاه روسيا والصين.

وأضاف بايدن، أنه يجب مواصلة النقاش بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حول تركيا، وجنوب القوقاز وشرق أوروبا، وغرب البلقان.

وجرى كذلك خلال اللقاء، بحث مناقشة موضوع مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وموضوع التغيرات في المناخ، وكذلك العلاقات الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي