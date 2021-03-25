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الاتحاد الأوروبي: على تركيا أن تلتزم بسلوكها المعتدل

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الاتحاد الأوروبي: على تركيا أن تلتزم بسلوكها المعتدل
Reuters POOL
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تركيا إلى الالتزام بـ"سلوكها المعتدل" الأخير، معبرا عن تفاؤل حذر بشأن تحسن العلاقات مع أنقرة.

وقال ميشيل في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس: "نأمل في تحسين العلاقات مع تركيا، لكن في الوقت ذاته... من المهم بالنسبة إلينا أن تلتزم تركيا بسلوكها الإيجابي والمعتدل".

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يبقى "حذرا" في العلاقات مع تركيا.

وأشار إلى أن هناك اتصالات بين بروكسل وأنقرة لتنظيم زيارته لتركيا، التي قد تتم في أبريل المقبل.

المصدر: رويترز

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