ماكرون: على الاتحاد الأوروبي منع صادرات منتجي اللقاحات المتأخرين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يؤيد تشديد قيود الاتحاد الأوروبي على صادرات اللقاحات من شركات الأدوية التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال: "إنها قمة السذاجة. أؤيد آليات مراقبة الصادرات التي وضعتها المفوضية الأوروبية، وأنا أؤيد حقيقة أنه يجب علينا منع جميع الصادرات طالما أن بعض شركات الأدوية لا تحترم التزاماتها مع الأوروبيين".

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية عشية قمة زعماء الاتحاد، أن "لديها خطة جاهزة في هذا الملف لأن المزيد من اللقاحات المنتجة في دول الاتحاد يجب أن تتاح لمواطنيها قبل شحنها للتصدير".

بدورها، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من أن الاتحاد لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد ما أسمتها دول الطرف الثالث.

وقالت: "الاتحاد وافق على تصدير نحو 41 مليون جرعة من اللقاح إلى 33 دولة في الأسابيع الستة الماضية، ويعتقد أنه يأتي في طليعة من يبذل جهودا دولية لمشاركة اللقاحات".

وتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات في الداخل والخارج بسبب بطء حملة اللقاحات، حيث لم يوفر سوى حوالي ثلث اللقاحات اللازمة لدوله.

المصدر: "رويترز"