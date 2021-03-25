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بايدن: لا أتصور بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان حتى العام القادم

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بايدن: لا أتصور بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان حتى العام القادم
Reuters LEAH MILLIS
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، دون أن يذكر أي موعد محدد لذلك.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، إنه "سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب من أفغانستان، وهو 1 مايو المقبل"، لكن القوات الأمريكية ستنسحب من هناك "بشكل آمن ومنظم".

وأضاف: "سننسحب بالتأكيد، لكن السؤال متى سيحدث ذلك".

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وردا على سؤال حول ما إذا ستكون القوات الأمريكية موجودة في أفغانستان في العام المقبل، قال بايدن: "لا أستطيع أن أتصور ذلك".

وأعاد إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى مع حلفاء الولايات المتحدة في بروكسل مؤخرا، وناقش موضوع الانسحاب من أفغانستان معهم على هامش الاجتماع الوزاري لحلف الناتو.

يذكر أن الاتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان" في فبراير 2020، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 1 مايو المقبل، فيما هناك شكوك بأن يتم الانسحاب في موعده.

المصدر: RT+رويترز

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