اسكتلندا.. زيادة بنسبة 4% على رواتب مقدمي الخدمات الصحية

كشفت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون، عن تقديم اقتراح قانون لزيادة بنسبة 4 في المائة على رواتب مقدمي الخدمات الصحية NHS في البلاد.

وأعلن زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي عن الخطوة التي تتناقض مع نسبة 1 في المائة التي يتم طرحها في بريطانيا، مشيرا إلى أنه سيتم منح أكثر من 154000 من موظفي NHS Scotland زيادة بنسبة 4 في المائة على الأقل.

وسيستفيد من هذه الخطوة الموظفون الذين لديهم عقود بموجب نظام أجندة التغيير، مما يعني أن الموظفين الذين يحصلون على أدنى رواتب يمكن أن يحصلوا على زيادة بنسبة 5.4 في المائة.

وسيحصل الموظفون في نطاقات الرواتب من 1 إلى 7 على زيادة في الأجور بنسبة 4 في المائة على الأقل مقارنة بعام 2020/21، حيث يضمن العمال الذين يتقاضون أقل من 25000 جنيه إسترليني في 2020/21 زيادة بحد أدنى يزيد عن 1000 جنيه إسترليني في عام 2021/22.

وقالت الحكومة الاسكتلندية إنه بحال إقرار الزيادة فستكون هذه "أعلى زيادة على رواتب الخدمات الصحية الوطنية سخاء في أي مكان في المملكة المتحدة".

المصدر: "ديلي ميل"