بريطانيا.. حزب العمال يتهم جونسون بـ"اغلاق الباب" في وجه مقدمي الخدمات الصحية

اعتبر رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون صفق لمقدمي خدمات الرعاية الصحية (NHS) خلال جائحة كورونا "ثم أغلق الباب في وجههم".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أثار الوزراء غضب النقابات ونواب المعارضة بعد أن كشفوا أنهم يقترحون زيادة 1 في المائة فقط على رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية، على الرغم من توقع رؤساء قطاع الصحة أن الزيادة ستكون 2.1 في المائة.

وفي كلمة أمام مجلس العموم، اتهم ستارمر، جونسون بـ"نكث الوعود"، محذرا من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يواجهون مشكلة حقيقية بسبب التضخم.

وأوضح أنه منذ عام 2010، انخفض الراتب الأولي للممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي ومصوري الأشعة والعديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية بمقدار 841 جنيها استرلينيا سنويا.

وقال ستارمر: "عندما صفقت لمقدمي الرعاية، كنت أعني ذلك.. بينما هو (جونسون) صفق لمقدمي الرعاية ثم أغلق الباب في وجوههم في أول فرصة".

وفي إشارة إلى زيادة رواتب كبير مستشاري رئيس الوزراء، دومينيك كامينغز، العام الماضي، قبل أن يستقيل من منصبه، قال: "زيادة بنسبة 1 في المائة مقابل ارتفاع التضخم بنسبة 1.7 في المائة، هو خفض حقيقي، و إذا لم يفهم رئيس الوزراء ذلك ، فنحن بالفعل في ورطة"، مضيفا: "يمكنهم تحمل زيادة راتب دومينيك كامينغز بنسبة 40 في المائة، ولا يمكنهم تحمل مكافأة مقدمي الخدمات الصحية".

المصدر: "الإندبندنت"