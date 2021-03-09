بريطانيا تسجل 5766 إصابة و231 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 5766 إصابة و231 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5766 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4228998 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 6 مارس 6040 حالة، وفي 7 مارس 5177، وفي 8 مارس 4712.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 231 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 124797 شخصا.

وسبق أن بلغت حصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 6 مارس 158 حالة، وفي 7 مارس 82، وفي 8 مارس 65.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 22.592 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT