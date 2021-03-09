 
مباشر

سلالة كورونا "النيجيرية" تنتشر في الولايات المتحدة ودول أوروبية

أخبار العالم

سلالة كورونا
Reuters Lisi Niesner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxdd

أعلنت السلطات الصحية في كل من الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن تسجيل إصابات بسلالة كورونا "النيجيرية" المتحورة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الصحية اكتشفت السلالة "النيجيرية" في عينة تم أخذها في مركز الفحص بمطار برلين.

وكشفت المعطيات الطبية أن السلالة الجديدة مشابهة للسلالة التي تم اكتشافها في وقت سابق في بريطانيا، إلا أنها تحتوي على طفرة موجودة في السلالات التي تم تسجيلها في البرازيل وجنوب إفريقيا.

وفي هذا الصدد أكدت السلطات الصحية في روسيا أن اللقاحات الموجودة فعالة وناجعة ضد السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا