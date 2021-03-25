كوريا الجنوبية: أكثر من 10 آلاف بلاغ عن أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إن العدد التراكمي للبلاغات عن ظهور أعراض جانبية بعد التطعيم بلقاح كورونا تجاوز حاجز الـ10 آلاف اليوم الخميس.

وأوضحت أن العدد التراكمي للبلاغات وصل إلى 10,010 بلاغات منذ بدء حملة التطعيم في يوم 26 فبراير الماضي ويمثل هذا 1.36% من إجمالي المتلقين البالغ 735,815 شخصا.

وذكرت أن هناك 9,757 بلاغا أو 97.5% مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا"، في حين كان 253 بلاغا أو 2.5% مرتبطا بلقاح "فايزر"، مبينة أن ذلك يرجع أساسا إلى عدد متلقي لقاح "أسترازينيكا" (673,183 شخصا) أكثر بكثير من عدد متلقي لقاح "فايزر" (62,632 شخصا).

وقالت إنه تم تأكيد ما مجموعه 16 حالة وفاة بعد تلقي لقاح كورونا حتى الآن، ومن خلال تحليل أسباب الوفيات، توصلت إلى استنتاج مبدئي يوضح أن من بين الـ 16 حالة، لا ترتبط 15 حالة بالتطعيم.

المصدر: "يونهاب"