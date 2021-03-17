كوريا الجنوبية تؤكد حالة وفاة واحدة إثر جلطات دموية عقب تلقي لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تأكيد وفاة شخص واحد فقط، جراء حدوث جلطات دموية عقب تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

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وقالت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جيونغ أون-كيونغ، في اجتماع لجنة برلمانية، إنه تم تأكيد حالة واحدة، وهي امرأة في الستينيات من عمرها، عانت من جلطات دموية أدت لوفاتها في أعقاب تلقيها لقاح كورونا، وذلك وفقا لنتائج تشريح الجثة.

وكانت كوريا الجنوبية أبلغت عن 16 حالة وفاة في أعقاب تلقي لقاح "أسترازينيكا"، مع استنتاج السلطات مبدئيا أنه لا توجد علاقة بين اللقاح و14 حالة وفاة، فيما تخطط السلطات لمراجعة حالتي الوفاة الأخريين بعد التحقق من نتائج تشريح الجثث.

وقد أوضحت السلطات الصحية في وقت سابق، أن حملة التلقيح باستخدام لقاح "أسترازينيكا" ستستمر على الرغم من قرار دول أوروبية رئيسية بإيقاف التطعيم، للتحقيق في بعض الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها.

المصدر: يونهاب