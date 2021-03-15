رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح كورونا استعدادا لحضور قمة G7

أفادت وكالة "يونهاب" بأنه من المقرر أن يتلقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، والسيدة الأولى كيم جونغ-سوك، لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا قبل حضوره قمة مجموعة السبع.

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وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، إن الرئيس مون سيتلقى لقاح كورونا استعدادا للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في بريطانيا، وذلك بناء على إجراءات التطعيم من الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكر المكتب الرئاسي أنه من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية تطعيم كبار السن فوق 65 سنة في يوم 23 مارس الذي يصادف اليوم الذي سيتلقى الرئيس مون فيه لقاح كورونا.

وأكد المتحدث كانغ أن تطعيم الرئيس أولا يعني أنه يقدم مثالا لتخفيف مخاوف الجمهور بشأن سلامة وفعالية اللقاح.

ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة السبع في الفترة ما بين 11 و13 يونيو القادم، وسيشارك فيها قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، فضلا عن قادة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وغيرها كضيوف.

المصدر: يونهاب