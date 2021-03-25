الفلبين.. تحقيق مع ضباط في مكتب الهجرة حول مخطط للإتجار بالبشر

أعلن مكتب الهجرة الفلبيني عن فتح تحقيق بمزاعم تورط بعض ضباطه في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا ضمن مخطط للاتجار بالبشر.

وجاء في التحقيق الذي أجراه الكونغرس الفليبيني حول مخطط للاتجار بالبشر، أن "النساء اللواتي استخدمن تأشيرات سياحية سافرن من الفليبين إلى دبي في الإمارات حيث وعدن بالحصول على فرص عمل".

وقالت السناتور ريسا هونتيفيروس، التي تقود التحقيق، في وقت سابق إن "النساء ضحايا المخطط، تم احتجازهن داخل مهجع مظلم وقذر وأجبرن على النوم أرضا".

وأضافت أنه "بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهن السارية لمدة 30 يوما، أجبرن على الذهاب إلى دمشق حيث تم بيعهن لأصحاب عمل بمبلغ يصل إلى 10000 دولار".

وتابعت: "يبدو أن ضباط الهجرة لدينا يرسلون نساءنا للعبودية".

والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن "عشرات فروا إلى السفارة الفليبينية في دمشق بسبب ظروف العمل القاسية".

وقال رئيس مكتب الهجرة خايمي مورينتي أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ: "أشعر بخيبة أمل وإحباط بشأن الاشتباه بتورط أفراد من مكتب الهجرة في هذه الأنشطة الشائنة".

وأوضح أن 28 ضابطا على الأقل في إدارة الهجرة يخضعون للتحقيق بشأن تورطهم المزعوم في المخطط.

المصدر: "مونت كارلو"