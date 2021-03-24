تقرير: الصين ستواجه تجربة الانهيار الديموغرافي الأكثر دراماتيكية في التاريخ

قال موقع "ناشيونال إنترست" إن الصين ستواجه تجربة الانهيار الديموغرافي الأكثر دراماتيكية في التاريخ، مشيرا إلى أن سبب هذا الأمر ليس الحرب أو المرض.

وذكر الموقع في تقرير أن عدد سكان الصين سينخفض إلى النصف بحلول عام 2100 في حين سيتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة عدد سكانها بحلول هذا التاريخ، لافتا إلى أن الصينيين يفخرون بأنهم يعيشون في الدولة الأكثر سكانا في العالم، ويعتقدون أنهم سيستمرون في النمو، لكن هذا الأمر يتغير بسبب انخفاض معدل الخصوبة وأسباب أخرى فنية.

وبحسب الإحصاءات التي أعلنتها، في السابق، الحكومة المركزية، بلغ عدد سكان البلاد 1.4 مليار في 2019، ارتفاعا من 1.39 مليار في العام السابق، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة، الشهر القادم، عن زيادة جديدة لعام 2020.

وتشير الأرقام المتوافرة حاليا، حتى قبل الإعلان الرسمي المتوقع الشهر القادم، إلى أن عدد المواليد في تراجع منذ عام 2019، ففي نظام تسجيل الأسر (هوكو)، الذي تسجل فيه نحو 80 في المئة من المواليد، انخفض العدد بنسبة 14.9 في المئة في العام الماضي.

وقال الموقع إنه إذا استقر معدل الخصوبة الإجمالي عند 1.2، سيبلغ عدد سكان الصين 480 مليونا فقط بحلول نهاية القرن. وإذا لم يرتفع معدل الخصوبة الإجمالي الحالي، فقد يصبح عدد السكان بحلول 2100، هو فقط حوالي 400 مليون، أي أقل من عدد سكان الولايات المتحدة، التي تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكانها إلى 433.9 مليون في عام 2100، ارتفاعا من 331 مليونا، في العام الماضي.

المصدر: "ناشيونال إنترست"