بكين: سنوجه دعوات إلى شخصيات فلسطينية وإسرائيلية من أجل إجراء حوار في الصين

أعلن وزير الخارجية الصينية وانغ يي، اليوم الأربعاء، عزم بلاده تنظيم محادثات بين ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين على أراضيها، وذلك ضمن مبادرة صينية جديدة للشرق الأوسط.

وفي تصريحات لقناة "العربية" السعودية دعا وانغ يي، الذي وصل إلى الرياض ضمن جولته الشرق أوسطية، لتحقيق حل الدولتين للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده ستوجه دعوات إلى شخصيات فلسطينية وإسرائيلية من أجل إجراء حوار في الصين.

وكانت السلطات الصينية عرضت عدة مرات في السابق الدخول في وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطرح مقترحات لإنهاء الصراع المستمر بينهما منذ عقود.

وكشف الوزير لـ "العربية" عن مبادرة من خمس نقاط طرحتها بكين لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن دولته تدعو للاحترام المتبادل بين دول المنطقة. كما أكد وانغ يي دعوة بكين لعدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مضيفا: "يجب دعم جهود دول المنطقة لضمان خلوها من الأسلحة النووية".

ولفت الوزير الصيني إلى أهمية دعم جهود دول المنطقة في ما يتعلق بملفي سوريا واليمن. وأعرب وانغ يي عن دعم الصين للمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن، مشددا على أنها تعكس جدية الرياض لحلها وعبر عن أمل بكين في تنفيذ هذه المبادرة في أسرع وقت.

المصدر: قناة "العربية"