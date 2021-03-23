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روما تستدعي السفير الصيني بعد عقوبات بكين على الاتحاد الأوروبي

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روما تستدعي السفير الصيني بعد عقوبات بكين على الاتحاد الأوروبي
AFP Tiziana FABI
قصر "فارنيزينا"، مقر الخارجية الإيطالية في روما
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استدعت الخارجية الإيطالية السفير الصيني في روما في أعقاب فرض الصين عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية ضد بكين بسبب وضع الأيغور في إقليم شينجيانغ.

وقالت الخارجية الإيطالية مساء الثلاثاء، إن نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني ستستقبل السفير الصيني يوم الأربعاء لمناقشة العقوبات التي فرضتها بكين على الاتحاد الأوروبي.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم 22 مارس عن فرض عقوبات على مسؤولين صينيين، اتهمهم بانتهاك حقوق المسلمين الأيغور في إقليم شينجيانغ. كما تعرضت الصين للعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بسبب القضية ذاتها.

وردا على ذلك فرضت بكين عقوبات على 10 أشخاص و4 كيانات في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي وهيئات أوروبية خاصة بحقوق الإنسان.

ورفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إنه "لا يوجد أي لها من الصحة".

واستدعت بعض الدول الأوروبية، منها فرنسا وألمانيا، سفراء الصين لديها على خلفية العقوبات الصينية ضد الاتحاد الأوروبية.

المصدر: "تاس"

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