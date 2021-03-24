محكمة برازيلية: دا سيلفا لم يعامل بنزاهة في تحقيقات الكسب غير المشروع

قضت المحكمة البرازيلية العليا، اليوم الثلاثاء بأن الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لم يعامل بنزاهة في تحقيقات الكسب غير المشروع.

هذا وألغى قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، بداية الشهر الحالي، الإدانات الجنائية للرئيس السابق دا سيلفا.

وأعاد الحكم، الذي ستراجعه المحكمة العليا بكامله، إلى لولا حقوقه السياسية وربما يفتح الباب أمامه للفوز في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي يُتوقع أن يخوضه الرئيس جايير بولسونارو سعيا لولاية جديدة.

وحكم لولا البرازيل بين عامي 2003 و2011، ثم سُجن وأدين بالفساد في 2018 ما منعه من خوض الانتخابات ذلك العام.

المصدر: "رويترز"