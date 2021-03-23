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أدميرال أمريكي: الصين قد تحاول غزو تايوان قريبا

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أدميرال أمريكي: الصين قد تحاول غزو تايوان قريبا
AFP
الأدميرال جون أكويلينو
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قال الأدميرال المرشح لقيادة القوات العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن احتمال محاولة الصين غزو تايوان قد يحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس.

وأدلى الأدميرال جون أكويلينو، رئيس الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ حاليا، بالتعليق أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لجلسة تأكيده ليصبح رئيسا للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ (Indo-Pacom).

وردا على سؤال من السناتور الجمهوري توم كوتون حول إمكانية أن تحاول الصين غزو تايوان في أقل من ست سنوات، قال أكويلينو: "المدة تتراوح من اليوم إلى 2045.. هذا الأمر قد يحدث عاجلا وليس آجلا".

كما دعا إلى إنشاء صندوق بمليارات الدولارات يعرف باسم مبادرة الردع في منطقة المحيط الهادئ (PDI) "بصورة عاجلة ".

المصدر: The Hill

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