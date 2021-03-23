تشاووش أوغلو: المشاورات التركية مع فرنسا بشأن القضايا الإقليمية مستمرة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، "استمرار المشاورات مع الجانب الفرنسي بشأن القضايا الإقليمية بما فيها سوريا وليبيا".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنه "التقى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجارية في بروكسل".

وأشار إلى أن "بلاده ستستضيف منتدى الأعمال واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (التركية الفرنسية)".

وتابع: "ستتواصل مشاوراتنا في القضايا الإقليمية بما فيها سوريا وليبيا".

المصدر: "الأناضول"