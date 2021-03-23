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رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد للمرة الأولى دخول قوات إريترية إقليم تيغراي

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رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد للمرة الأولى دخول قوات إريترية إقليم تيغراي
Reuters
أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى دخول قوات من إريتريا المجاورة، إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، خلال الصراع المستمر في الإقليم منذ خمسة أشهر.

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وقال أبي إن "القوات الإريترية دخلت مناطق على امتداد الحدود لقلقها من التعرض لهجمات من قوات تيغراي".

وأضاف أن "الإريتريين وعدوا بالمغادرة عندما يتمكن الجيش الإثيوبي من السيطرة على الحدود".

وأسفر القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في إقليم تيغراي، عن مقتل الآلاف، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة.

المصدر: رويترز

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