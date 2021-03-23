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بالفيديو.. نتنياهو يعد برحلات من تل أبيب إلى مكة المكرمة

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بالفيديو.. نتنياهو يعد برحلات من تل أبيب إلى مكة المكرمة
Reuters RONEN ZVULUN
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين على انتخابه، مشيرا إلى أنه "سيحقق حلم مسلمي إسرائيل، بالطيران مباشرة من إسرائيل إلى مكة المكرمة".

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ونشر بنيامين نتنياهو مقطع فيديو في "تويتر"، وأرفقه بجملة: "لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين - طيران مباشر من إسرائيل لمكة، الحلم سيتحقق".

وقال: "يا مواطني إسرائيل المسلمين..لديكم حلم بالطيران المباشر من تل أبيب إلى مكة..الهبوط في جدة في غضون ساعة، بدون محطات توقف، دون وسطاء، دون أسعار باهظة".

وأضاف: "حلمكم هو حلمي..كما حققت اتفاقيات السلام التي لم يكن يؤمن بها أحد، سأحقق ذلك أيضا".

المصدر: RT

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