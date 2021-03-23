بالفيديو.. نتنياهو يعد برحلات من تل أبيب إلى مكة المكرمة

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين على انتخابه، مشيرا إلى أنه "سيحقق حلم مسلمي إسرائيل، بالطيران مباشرة من إسرائيل إلى مكة المكرمة".

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ونشر بنيامين نتنياهو مقطع فيديو في "تويتر"، وأرفقه بجملة: "لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين - طيران مباشر من إسرائيل لمكة، الحلم سيتحقق".

وقال: "يا مواطني إسرائيل المسلمين..لديكم حلم بالطيران المباشر من تل أبيب إلى مكة..الهبوط في جدة في غضون ساعة، بدون محطات توقف، دون وسطاء، دون أسعار باهظة".

وأضاف: "حلمكم هو حلمي..كما حققت اتفاقيات السلام التي لم يكن يؤمن بها أحد، سأحقق ذلك أيضا".

لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين - طيران مباشر من إسرائيل لمكة، الحلم سيتحقق!

اخرجوا للتصويت اليوم 'م ح ل' - واجلبوا ٣ اصدقاء.

יש לי בשורה אדירה לאזרחי ישראל המוסלמים - טיסות ישירות מישראל למכה, חלום שיהפוך למציאות! צאו להצביע היום 'מחל' - והביאו 3 חברים pic.twitter.com/bXh4zfn2uJ — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

المصدر: RT