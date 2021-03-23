مسؤولة أوروبية بارزة تنتقد "أسترازينيكا" لتأخرها في تسليم اللقاحات

انتقدت مسؤولة أوروبية بارزة شركة "أسترازينيكا" بسبب النقص الهائل في إنتاجها الجرعات المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي، وهددت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة.

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وقالت ساندرا غالينا، رئيسة إدارة الصحة في المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء "في حين أوفت شركات مثل "فايزر" و"موديرنا" بالتزاماتها إلى حد كبير، فإن المشكلة كانت في "أسترازينيكا" لذلك لدينا عقد معها به مشكلة خطيرة".

وتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات في الداخل والخارج بسبب بطء حملة اللقاحات، حيث لم يوفر سوى حوالي ثلث اللقاحات اللازمة لدوله، مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضافت غالينا، أن المسؤولية الكبرى تقع على شركة "أسترازينيكا"، خاصة أن لقاحها أرخص وأسهل في النقل، وكان من المفترض تسليم الجرعات بكميات ضخمة في النصف الأول من العام.

وتابعت "لم نتلق حتى ربع عمليات التسليم المقررة من "أسترازينيكا"، يجب أن تتوقع هذه الشركة اتخاذ إجراءات حيالها من الاتحاد الأوروبي، نعتزم بالطبع اتخاذ إجراءات، لأنه لا يمكن ترك هذا الملف دون رقابة".

المصدر: AP