مسؤول: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 11 شخصا ضالعين في انقلاب ميانمار

من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين،عقوبات على 11 شخصا على صلة بانقلاب الأول من فبراير بميانمار، حسب ما صرح به، جوزيب بوريل، مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد.

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وقال بوريل، لدى وصوله اليوم الاثنين، لاجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: "بشأن ميانمار، سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصا ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في الثامن من مارس، أن الاتحاد بصدد فرض عقوبات على انقلابيي ميانمار، ومن المتوقع إعلان الأسماء فور تصديق الوزراء على القرار رسميا.

وفي 1 فبراير الماضي أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات الأخيرة في البلاد.

المصدر: رويترز