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ميانمار.. قوات الأمن تقتل ثمانية أشخاص في بلدة أونجبان

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ميانمار.. قوات الأمن تقتل ثمانية أشخاص في بلدة أونجبان
Reuters
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قالت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية إن قوات الأمن الميانمارية فتحت النار اليوم الجمعة خلال مواجهة ببلدة أونجبان وسط البلاد مع معارضي الانقلاب العسكري، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

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وأضافت البوابة نقلا عن قداس أنجبان، أن سبعة أشخاص قتلوا في البلدة وتوفي شخص بعد نقله إلى المستشفى في بلدة كالو القريبة.

وفي 1 فبراير الماضي أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات الأخيرة في البلاد.

المصدر: رويترز

 

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