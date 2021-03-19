ميانمار.. قوات الأمن تقتل ثمانية أشخاص في بلدة أونجبان

قالت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية إن قوات الأمن الميانمارية فتحت النار اليوم الجمعة خلال مواجهة ببلدة أونجبان وسط البلاد مع معارضي الانقلاب العسكري، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

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وأضافت البوابة نقلا عن قداس أنجبان، أن سبعة أشخاص قتلوا في البلدة وتوفي شخص بعد نقله إلى المستشفى في بلدة كالو القريبة.

وفي 1 فبراير الماضي أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات الأخيرة في البلاد.

المصدر: رويترز