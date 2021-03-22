"أسترازينيكا" تعلن أن لقاحاها أثبت فعاليته بنسبة 100% في تلافي الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا

أعلنت "أسترازينيكا" أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا أثبت فعاليته في كل من الولايات المتحدة وتشيلي والبيرو بنسبة 100% في تلافي حالات الإصابة الخطيرة بـ"كوفيد-19".

وقالت شركة تصنيع الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" أن نتائج الدراسات، التي أجريت على لقاحها في كل من الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو أظهرت فعالية اللقاح بنسة 79% ضد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الشركة فإن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 100% في تلافي الإصابات الخطيرة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشكك فيه عدد من الدراسات في نجاعة لقاح "أسترازينيكا" خاصة بعد رصد حالات تخثر الدم لدى عدد من الأشخاص بعد تلقيهم اللقاح.

واستنادا، إلى توصية خبراء معهد باول إيرليش الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية، علقت ألمانيا يوم 15 مارس الجاري، استخدام هذا اللقاح في تطعيم المواطنين.

المصدر: نوفوستي