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لافروف: الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تسعى لفرض إرادتها في كل مكان

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لافروف: الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تسعى لفرض إرادتها في كل مكان
Sputnik
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تسعى إلى فرض إرادتها في كل مكان وعرقلة تشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب.

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وقال لافروف في مقابلة مع مجموعة وسائل إعلام صينية نشرت مساء الأحد: "للأسف تسعى مجموعة دول غربية بقيادة الولايات المتحدة إلى عرقلة التوجه الموضوعي لتشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب حقا، وهي تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية بأي ثمن مع فرض إرادتها ومطالبها في كل مكان وعلى كل طرف".

وتابع: "تنطلق روسيا من أن حوارنا مع الصين المبني على الثقة والاحترام المتبادل يجب أن يكون مثالا لباقي الدول، بما في ذلك لتلك التي تسعى إلى ترتيب علاقاتها مع روسيا والصين على مبادئ أخرى لا تشمل على الإطلاق مساواة الحقوق. وهذا الأمر غير مقبول سواء بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلى أصدقائنا الصينيين".

كما شدد لافروف على أن محاولات محاسبة أي دول في الساحة الدولية، وخاصة روسيا والصين، عن طريق العقوبات تعتبر "غير ذكية".

ويبدأ لافروف الاثنين زيارة عمل إلى الصين حيث من المقرر أن يناقش مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.

المصدر: وكالات روسية

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